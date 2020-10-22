Почта фей под деревом: писательница создала сказку для детей, скучающих на карантине

Под индийской сиренью в американском Норфолке расположился настоящий городок для фей. Табличка на двери гласит, что..

Под индийской сиренью в американском Норфолке расположился настоящий городок для фей. Табличка на двери гласит, что все обитательницы сказочного места крепко спят.

Импровизированную площадку для игр создала детская писательница и журналистка Лиза Суэей. Ей стало жалко местных малышей, которым нечем заняться во время карантина. У неё также пятеро своих детей.

[Лиза Суэей, журналистка и писательница]:

«Всё началось с того, что я услышала возле дома детский плач. Им было очень плохо. Я подумала, что нужно привнести в их жизнь немного волшебства, им нужно нечто особенное и важное для них».

9-летняя Майя приходит сюда почти каждый день. Под деревом для гостей обустроен уголок со столиком и разноцветными фломастерами и карандашами. За ним можно написать фее письмо и положить его в специальный почтовый ящик. А фея ответит уже на следующий день.

Ответ от Королевы Лисандры не заставил себя долго ждать.

[Майя, 9-летняя жительница Норфолка]:

«Ценные вещи получить непросто. Но ты сможешь их получить. Скоро станет лучше, я увидела это в будущем. Делай то, что должна делать, и никогда не бойся усердной работы или ошибок».

Это место стало таким популярным, что пришлось даже создать специальный веб-сайт почты для тех, кто живёт далеко.

[Лиза Суэей, журналистка и писательница]:

«Иногда детям нужна помощь с уроками, иногда нужно решить какую-то проблему. Многие спрашивают про COVID и про то, могут ли феи прогнать вирус. А феи отвечают, что они здесь, чтобы подарить детям счастливые мысли и сделать их сильнее, поскольку самый лучший способ победить пандемию – сохранять сильные сознание и дух».

За последние несколько месяцев почта получила более 700 писем от детей в округе и даже из соседних городов.

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