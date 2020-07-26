Амулеты в Индии стали делать вручную, отказавшись от китайских Индийские женщины решили сами делать священные повязки к индуистскому празднику «Ракшабандхан». Так они бойкотируют китайские товары,.. Дата загрузки: 2020-07-26

Индийские женщины решили сами делать священные повязки к индуистскому празднику «Ракшабандхан». Так они бойкотируют китайские товары, неприязнь к которым возросла на фоне недавнего пограничного конфликта между китайскими и индийскими военными.

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