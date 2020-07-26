Телеканал NTD

Амулеты в Индии стали делать вручную, отказавшись от китайских

Амулеты в Индии стали делать вручную, отказавшись от китайских

Индийские женщины решили сами делать священные повязки к индуистскому празднику «Ракшабандхан». Так они бойкотируют китайские товары,..

Дата загрузки: 2020-07-26

Индийские женщины решили сами делать священные повязки к индуистскому празднику «Ракшабандхан». Так они бойкотируют китайские товары, неприязнь к которым возросла на фоне недавнего пограничного конфликта между китайскими и индийскими военными.
Короткая ссылка на эту страницу:
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне