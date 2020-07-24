К 2040 году пластика в океанах может стать в три раза больше

Через 20 лет в мировом океане может оказаться в три раза больше пластика, чем сейчас. Таковы..

Через 20 лет в мировом океане может оказаться в три раза больше пластика, чем сейчас. Таковы выводы нового исследования, которое опубликовали в журнале Science. Его подготовила группа учёных из организаций, которые занимаются продвижением экологических норм и стандартов.

Согласно документу, во время пандемии потребление одноразовой пластиковой продукции увеличилось. Так, на отдалённые азиатские пляжи теперь постоянно вымывает маски для лица и латексные перчатки, а свалки по всему миру завалены огромным количеством пищевых контейнеров для еды навынос и упаковки.

В исследовании предлагаются способы решения проблемы. Они позволят сократить объёмы попадающего в океан пластика более чем на 80%. Также отмечается, что если не предпринять никаких действий, то каждый год в океаны начнёт попадать не 11 миллионов, а почти 30 миллионов тонн пластика. Это означает, что к 2040 году его станет 600 миллионов тонн. Это размером с три миллиона синих китов.

[Винни Лау, соавтор исследования]:

«Загрязнение пластиком затрагивает всех. Это не ваша проблема и не моя проблема. Это не проблема одной страны. Это проблема всех. <> Если ничего не сделать, то будет хуже».

В документе предлагают перенаправить миллиарды долларов инвестиций в производство альтернативных материалов вместо пластика. Также нужно строить предприятия по переработке и сбору мусора в развивающихся странах.

От энергетической индустрии потребуются большие изменения. В настоящее время многие крупные компании строят химические заводы, чтобы увеличить объёмы производства пластика, поскольку топливный бизнес сокращается из-за перехода на альтернативные источники энергии.

В 1950 году в мире произвели два миллиона тонн пластика. К 2017 году эта цифра увеличилась до 348 миллионов тонн. Как ожидается, к 2040-му она удвоится.

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