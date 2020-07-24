Наводнения в Индии: люди молят власти о помощи

Ситуация с наводнениями в восточно-индийском штате Бихар и северо-восточном штате Ассам остаётся напряжённой. Число погибших возросло до 89. Разлившиеся в сезон дождей реки сметают целые деревни.

Так, начиная с мая, река Брахмапутра в Ассаме – одна из крупнейших в мире – затопила более 2,5 тысяч населённых пунктов. Свои дома были вынуждены покинуть 2 миллиона 750 тысяч человек.

Люди перебираются на возвышенности и селятся вдоль дорог с остатками пожитков и домашним скотом, который удалось спасти.

[Пратима, пострадавшая от наводнения]:

«Нашу деревню смыло. Теперь здесь ничего нет. Мы собираемся перебраться в безопасное место на другом берегу реки, и мы не знаем, сколько нам придётся там оставаться, потому что сейчас сезон дождей, и ещё будет 2-3 наводнения».

Власти Индии направили в пострадавшие районы спасательные команды. Пытаются добраться и до отдалённых деревень.

[Сатья Нараян Прадхан, глава Нац. сил реагирования на стихийные бедствия]:

«122 команды работают в 20 штатах по всей стране, но фокусными сейчас остаются Ассам и Бихар».

В то же время бежавшие от наводнения жители округов Саматсипур и Музаффарпур в Бихаре говорят, что никакой помощи от властей так и не дождались. Им помогают местные жители.

[Рамадхар, пострадавший от наводнения]:

«Вокруг вода, нам некуда бежать, все пути перекрыты. Наш дом – в трёх километрах отсюда. У нас нет еды, мы договорились с местными жителями, что нам её принесут. От властей мы никакой помощи не получили. Никто к нам не приехал». [Пулиндер Пасван, пострадавший от наводнения]:

«Я строю самодельный дом. Начались наводнения, поэтому мне приходится строить новый дом для семьи, мы не можем жить под дождём. Нам не организовали никакой помощи. Прошу власти как-нибудь нам помочь».

Сезон дождей в Южной Азии длится с июня по октябрь. Наводнения с человеческими жертвами в регионе бывают каждый год, различаются лищь интенсивностью. В этом году обстановку осложняет пандемия коронавируса. Индия – на третьем месте по числу заражённых в мире, и переселение людей может усугубить ситуацию ещё больше.

Короткая ссылка на эту страницу: