«Это идёт из сердца!»: учительница ходит обнимать своих учеников на карантине

Тёплые объятия на улицах Рио-де-Жанейро. Но так крепко обнимаются даже не родственники. 47-летняя учительница начальных классов..

[Маура Силва, учительница]:

«Неописуемо. Это любовь, чувство, исходящее изнутри. Это ностальгия, которая идёт из сердца. Хочется видеть счастье в их глазах. Они говорят: «О, вы пришли ко мне домой повидаться, вы по-настоящему пришли меня обнять!» Будто мы бесконечно связаны судьбой».

Тёплые объятия на улицах Рио-де-Жанейро. Но так крепко обнимаются даже не родственники. 47-летняя учительница начальных классов Маура Силва так соскучилась по ученикам за время карантина, что решила ходить к ним домой, чтобы обнимать и интересоваться, как у них дела.

По числу заражённых коронавирусом Бразилия – на втором месте в мире после США. Маура соблюдает все меры безопасности. С собой у неё – специальные «комплекты для объятий», которые она дарит своим ученикам: защитная одежда и маска для лица. Сама облачается в такой же комплект. А чтобы подсластить впечатления от встречи, дарит детям конфеты.

Родственники школьников инициативу преподавателя поддерживают. Отмечают, что детям непросто так долго находиться дома, а такие визиты поднимают им настроение.

[Зелма Алвес же Барбоса, тётя школьницы]:

«Хорошо, что учителя периодически общаются со своими учениками. Так они становятся ближе друг к другу». [Маура Силва, учительница]:

«Благодаря пандемии многие стали больше видеться с близкими, стали способны сочувствовать, бескорыстно любить, бесплатно помогать другим. Люди, которые были врозь, стали ближе друг к другу. Родные, которые редко виделись, стали проводить время вместе. И теперь всем хочется видеть друг друга чаще».

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