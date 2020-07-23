Когда поступит вакцина от COVID-19: прогноз ВОЗ

В разработке вакцин от COVID-19 наблюдается прогресс, уже проводятся испытания на поздних стадиях. Однако начать использовать..

[Майк Райан, представитель ВОЗ]:

«Мы видим обнадёживающие знаки. Однако нужно быть реалистами в вопросе времени. Неважно, как быстро мы действуем, нужно удостовериться, что вакцины безопасны и эффективны. А на это требуется время».

В разработке вакцин от COVID-19 наблюдается прогресс, уже проводятся испытания на поздних стадиях. Однако начать использовать препараты, скорее всего, можно будет не раньше первой половины следующего года. Об этом объявила Всемирная организация здравоохранения.

Как говорят в ВОЗ, организация уже работает над механизмом справедливого распределения вакцин. Впрочем, её сотрудники уверены, что сейчас самое главное – замедлить распространение вируса.

Так, подтверждённое число случаев коронавируса в мире уже превысило 15 миллионов человек. Четыре миллиона приходятся на США. Они возглавляют список стран по этому показателю. Каждые сутки в стране также регистрируют более 1000 умерших от COVID.

При этом только в штате Калифорния число случаев превысило 400 тысяч. Это означает, что, если бы этот штат был отдельной страной, то он бы занял пятую строку в мире по подтверждённым случаям заболевания.

В нескольких других штатах также наблюдается рост числа инфицированных и умерших. Среди них Флорида, где почти каждый день выявляют по 10 тысяч заболевших.

В целом быстрее всего вирус пока распространяется в Северной и Южной Америке. На них приходится половина всех случаев заболевания и смертей.

В Бразилии выявлено более двух миллионов заболевших. Она занимает вторую строчку после США. У президента этой страны Жаира Болсонару тоже выявили COVID, но он продолжает настаивать на ослаблении карантинных мер, чтобы спасти экономику.

В первую пятёрку по числу заболевших также входят Индия, Россия и ЮАР.

И даже там, где ранее эпидемия шла на спад, снова наблюдаются новые вспышки заболевания. Например, в Испании. Так в Барселоне снова ограничивают число отдыхающих на пляжах.

В Австралии тоже вводят ограничения, поскольку в некоторых крупных городах наблюдается рост числа заболевших. Так, в Мельбурне всем жителям теперь нужно носить маски в общественных местах.

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