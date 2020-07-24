В ЮАР снова закрывают школы из-за распространения COVID-19

В ЮАР на фоне быстрого распространения коронавируса снова закрываются школы. В стране выявлено свыше 408 тысяч..

В ЮАР на фоне быстрого распространения коронавируса снова закрываются школы. В стране выявлено свыше 408 тысяч случаев заражения, более 6000 человек умерли. О карантине для школьников сообщил президент Сирил Рамафоса.

[Сирил Рамафоса, президент ЮАР]:

«Кабинет министров решил, что все государственные школы должны сделать перерыв на следующие четыре недели».

Среди африканских стран ЮАР стоит на первом месте по числу заражённых и умерших от COVID-19.

[Сирил Рамафоса, президент ЮАР]:

«Южно-Африканская Республика поднялась на пятое место в мире по числу подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом. И на неё приходится половина всех случаев заражения на нашем африканском континенте».

Школы будут закрыты с 27 июля по 24 августа. Исключение сделано для 12-х классов, в которых учатся выпускники. Они пробудут на карантине только неделю. Для учеников переходных 7-х классов предусмотрен двухнедельный перерыв. Текущий учебный год закончится в 2021 году.

Учебные заведения в ЮАР первый раз закрывали в конце марта. С 1 июня они начали возобновлять работу.

При этом правительству, учителям и родителям школьников трудно прийти к единому мнению о том, надо ли закрывать школы. Представители профсоюзов считают, что учёбу надо отменить до тех пор, пока не пройдёт пик эпидемии.

Некоторые эксперты в области образования выступают против такого подхода. Предыдущее закрытие и так уже увеличило разрыв между ведущими и плохо финансируемыми школами, которые не могут проводить онлайн-обучение.

Во время карантина власти будут обеспечивать питанием учащихся некоторых школ в бедных районах.

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