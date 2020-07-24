93-летнего бывшего работника концлагеря приговорили к двум годам тюрьмы
Этого 93-летнего мужчину немецкий суд Гамбурга признал виновным в соучастии в убийствах 5232 заключённых в нацистском..
Дата загрузки: 2020-07-24
Обнародовали лишь имя осуждённого – Бруно. Он работал охранником в концентрационном лагере Штуттгоф близ польского Гданьска. По решению суда его признали виновным в соучастии в убийствах в период с августа 1944 года по апрель 1945-го.
Мужчина подтвердил, что в то время работал в лагере. Однако отрицает свою причастность к убийствам.
Согласно историческим записям, в ходе войны в том концлагере было убито около 65 тысяч человек, многие из которых были евреями.
Бруно на момент преступлений, которые ему вменили, было 17-18 лет. То есть на него распространялись особые директивы для определения меры наказания. Изначально прокуроры требовали приговорить его к трём годам тюрьмы.
Как сообщают местные СМИ, осуждённый извинился за страдания жертв, однако ответственность за это не себя не взял.
В целом заседания по делу продолжались не более двух-трёх часов в день из-за слабого здоровья Бруно.
Несмотря на то, что число подозреваемых сокращается из-за преклонного возраста, прокуроры Германии пытаются привлечь к ответу как можно больше людей. Переломным моментом был приговор 2011 года, когда достаточным основанием для осуждения стала просто работа в концлагере, а не только непосредственное участие в убийствах и пытках.
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