Лучшие друзья: как дружат хаски и утка

История дружбы 12-летнего хаски по кличке Макс и четырёхлетней утки Квакерс стала местной легендой. Друзья живут в крошечном городке Строут в штате Миннесота, и местные жители любят понаблюдать за парой необычных друзей.

Патрик и Кирстен Райли взяли Макса из приюта, когда ему было пять лет. В то время в доме жил пёс Саша. Они с Максом проводили всё время вместе. Но Саша умер, и Макс чувствовал себя одиноким. Когда в доме появился утёнок Квакерс, который тоже лишился друга, то всё изменилось.

«С первой встречи они никогда не расставались. Друзья спят вместе в гараже, вместе пьют, вместе гуляют. Всё вместе», – рассказал Патрик.

В любую погоду пару можно видеть на пустынной просёлочной дороге. Макс и Квакерс сидят у дороги на своем любимом месте, а зимой проводят больше времени ближе к дому.