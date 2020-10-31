Фотограф насчитал 76 утят, плывущих за одной уткой

Фотограф дикой природы Брент Сизек отправился на съёмки озера в северной Миннесоте. День был ветреный, лодку сильно качало, и мужчина решил причалить к берегу.
Неподалёку он заметил утку в окружении утят, их было несколько десятков. Затем утка поплыла, и утята устремились за ней. «Я знал, что мне выпала удача, которая бывает раз в жизни. Я делал снимки, надеясь, что хоть один из них получится», – рассказал фотограф. Сначала Брент насчитал 56 утят.
Когда он разместил фотографии в соцсетях, то при более тщательном рассмотрении утят оказалось 76.
Специалисты пояснили, что утки откладывают яйца приблизительно в одно время. Во время линьки несколько уток оставляют одну более опытную утку присматривать за своим потомством.
Фотограф возвращался на озеро ещё несколько раз, чтобы снять, как растут утята.