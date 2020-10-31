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Фотограф насчитал 76 утят, плывущих за одной уткой

Фотограф насчитал 76 утят, плывущих за одной уткой
Фотограф насчитал 76 утят, плывущих за одной уткой

Фотограф дикой природы Брент Сизек отправился на съёмки озера в северной Миннесоте. День был ветреный, лодку сильно качало, и мужчина решил причалить к берегу.

Неподалёку он заметил утку в окружении утят, их было несколько десятков. Затем утка поплыла, и утята устремились за ней. «Я знал, что мне выпала удача, которая бывает раз в жизни. Я делал снимки, надеясь, что хоть один из них получится», – рассказал фотограф. Сначала Брент насчитал 56 утят.

Когда он разместил фотографии в соцсетях, то при более тщательном рассмотрении утят оказалось 76.

Специалисты пояснили, что утки откладывают яйца приблизительно в одно время. Во время линьки несколько уток оставляют одну более опытную утку присматривать за своим потомством.
Фотограф возвращался на озеро ещё несколько раз, чтобы снять, как растут утята.

 

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