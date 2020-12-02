Пушистая мода: индонезиец шьёт забавные наряды для кошек

Индонезиец Фреди с острова Ява шьёт забавные костюмы для кошек. В них пушистые питомцы превращаются в..

[Фреди Лугина Приади, автор кошачьих костюмов]:

«Мои двоюродные братья любят кошек и подали мне идею делать такие наряды. Сначала я подумал, что она странная: зачем животным носить одежду? Но в костюмах они оказались очень забавными».

Индонезиец Фреди с острова Ява шьёт забавные костюмы для кошек. В них пушистые питомцы превращаются в модниц, супергероев или, например, сапожников. Фреди оставил работу учителя и перепробовал несколько профессий. Пошив костюмов оказался прибыльным.

Наряды стоят от шести до десяти долларов. Постоянная клиентка Рисма купила для своего питомца уже три десятка костюмов.

[Рисма Сандра Ираван, владелица кошки]:

«Это только для развлечения. У Согана есть аккаунт в TikTok. Люди смотрят фотографии кошек в таких костюмах, и это помогает снять стресс. Ну а мне просто весело. Моя кошка обычно спокойная и довольная».

Фреди шьёт костюмы уже три года и продаёт их через Интернет. За месяц зарабатывает около 200 долларов.

Портной всегда предупреждает клиентов, что наряды не стоит надевать на кошек надолго. Самый лучший костюм для них – собственный мех.

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