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Собака стала лучшим другом для слепого котёнка

Собака стала лучшим другом для слепого котёнка
Собака стала лучшим другом для слепого котёнка

Лайма нашли, когда ему было три дня отроду. Глаза котёнка были сильно инфицированы и недоразвиты. Сотрудники Общества защиты животных в Джексонвилле в штате Флорида понимали, что котёнок навсегда останется слепым, и беспокоились, выживет ли он.

Лайм (слева), Лимон (справа)

Малышу организовали круглосуточный уход, и спустя две недели он пришёл в норму. Фотографию Лайма увидела в соцсетях Брианна Росарио из Майами. Он напомнил ей котёнка, который у неё жил раньше. Он тоже был слепым и умер от сердечного приступа. Женщина поехала в Джексонвилл и забрала Лайма.

Когда Брианна взяла котёнка на руки, он сразу к ней прижался. В доме Брианны уже живут две взрослые кошки и две собаки. Лайм поладил со всеми, но больше всего подружился с собакой Летти.

«Через несколько дней после приезда они уже вместе играли и спали, свернувшись клубочком. Когда Летти уходит на прогулку, то Лайм начинает искать её и мяукает. После прогулки Летти сразу бежит к Лайму. Они действительно лучшие друзья», – рассказала Брианна.

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