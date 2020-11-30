Собака стала лучшим другом для слепого котёнка

Лайма нашли, когда ему было три дня отроду. Глаза котёнка были сильно инфицированы и недоразвиты. Сотрудники Общества защиты животных в Джексонвилле в штате Флорида понимали, что котёнок навсегда останется слепым, и беспокоились, выживет ли он.

Малышу организовали круглосуточный уход, и спустя две недели он пришёл в норму. Фотографию Лайма увидела в соцсетях Брианна Росарио из Майами. Он напомнил ей котёнка, который у неё жил раньше. Он тоже был слепым и умер от сердечного приступа. Женщина поехала в Джексонвилл и забрала Лайма.

Когда Брианна взяла котёнка на руки, он сразу к ней прижался. В доме Брианны уже живут две взрослые кошки и две собаки. Лайм поладил со всеми, но больше всего подружился с собакой Летти.