Розовое озеро Кобейтуз в Казахстане перекопали в поисках «лечебной» соли Власти Казахстана запретили туристам приезжать на розовое озеро Кобейтуз. Во время пандемии там стали выкапывать соль.. Дата загрузки: 2020-08-15

Власти Казахстана запретили туристам приезжать на розовое озеро Кобейтуз. Во время пандемии там стали выкапывать соль и грязь, а затем продавать их как средство защиты от коронавируса. Вандализм нанёс огромный ущерб хрупкой экосистеме.

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