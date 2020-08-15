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Розовое озеро Кобейтуз в Казахстане перекопали в поисках «лечебной» соли

Розовое озеро Кобейтуз в Казахстане перекопали в поисках «лечебной» соли

Власти Казахстана запретили туристам приезжать на розовое озеро Кобейтуз. Во время пандемии там стали выкапывать соль..

Дата загрузки: 2020-08-15

Власти Казахстана запретили туристам приезжать на розовое озеро Кобейтуз. Во время пандемии там стали выкапывать соль и грязь, а затем продавать их как средство защиты от коронавируса. Вандализм нанёс огромный ущерб хрупкой экосистеме.
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