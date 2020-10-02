Пищит и мигает: гаджет для соблюдения дистанции разработали в Великобритании Британская робототехническая компания разработала для своих сотрудников мини-устройство, которое помогает сохранять социальное дистанцирование. Технология даже помогла.. Дата загрузки: 2020-10-02

Британская робототехническая компания разработала для своих сотрудников мини-устройство, которое помогает сохранять социальное дистанцирование. Технология даже помогла заводу избежать закрытия, когда один из работников заразился коронавирусом.

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