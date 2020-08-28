Старейший в мире триатлонец продолжает карьеру Хирому Инада – гордость Японии. В свои 87 лет он обладатель рекорда Гиннесса как самый пожилой.. Дата загрузки: 2020-08-28

Хирому Инада – гордость Японии. В свои 87 лет он обладатель рекорда Гиннесса как самый пожилой участник легендарного триатлона Ironman на Гавайях.

На тренировочной базе в Тибе в 40 километрах от Токио Хирому продолжает придерживаться жёсткого графика тренировок. Каждый день просыпается в полпятого утра, с 6-ти занимается в бассейне.

Из-за пандемии коронавируса в этом году соревнования отменили. Теперь задача 87-летнего Инады – не утратить спортивную форму в течение года.

[Хирому Инада, самый старый триатлонец]:

«Раньше я думал, что брошу, если почувствую, что с меня хватит. Но теперь понимаю, что вообще не могу сдаться. Я должен пройти этот маршрут, иначе расстрою тех, кто за меня болеет».

Стройный и загорелый, Инада выглядит так, будто отдал спорту всю жизнь. Но это не так. Раньше он работал в крупной японской телекомпании. Плавать и бегать начал, лишь выйдя на пенсию.

[Хирому Инада, самый старый триатлонец]:

«Я обязательно буду участвовать на чемпионате на Гавайях в следующем году. Хочу снова побить мировой рекорд, став самым старым участником. Это моя текущая и самая большая цель».

Дистанция в Ironman – одна из самых сложных в мире. Сначала нужно проплыть почти 4 километра, затем проехать на велосипеде более 180 километров и пробежать более 42 километров. При этом на Гавайях очень влажно и душно, интенсивное солнце, сильный ветер с океана и холмистый рельеф.