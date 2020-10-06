Ферма и пруд в грузовых контейнерах: экобизнес в Гонконге

Порт Гонконга – один из крупнейших в мире. Привычная картина возле него – десятки старых грузовых..

Порт Гонконга – один из крупнейших в мире. Привычная картина возле него – десятки старых грузовых контейнеров. Именно им местный житель Артур Ли решил подарить вторую жизнь. 30 из них он переоборудовал под ферму.

В Гонконге – острый дефицит плодородной земли. БОльшую часть продуктов импортируют. Вот почему ферма Артура привлекла всеобщее внимание.

Всю жизнь мужчина проработал в сфере грузоперевозок. Фермерством начал заниматься шесть лет назад, выйдя на пенсию.

[Артур Ли, владелец фермы]:

«Эти контейнеры предназначены для сухих грузов. В них невозможно регулировать температуру, нельзя, чтобы было влажно. Приходится прилагать много усилий, чтобы это исправить. Нужно делать гидроизоляцию, а также смотреть, чтобы они не разрушились от давления воды».

Артур также обустроил здесь рыбную ферму. В искусственном пруду – нефритовый окунь. Его нежное, жирное мясо – источник рекордного числа аминокислот. В Азии его считают деликатесом. Мальков этого окуня завозят из Австралии.

[Артур Ли, владелец фермы]:

«Эта рыба не сможет пережить зиму, в холода она погибнет. Но при разведении её в контейнере, такой проблемы уже нет. Она может жить здесь круглый год, ведь мы можем регулировать температуру внутри».

Растения выращивают в фильтрованной воде из пруда. Удобрения – только органические. Температура, влажность, уровень углекислого газа, количество питательных веществ и света тщательно контролируются. Находится ферма на пустыре в пригороде Гонконга.

[Артур Ли, владелец фермы]:

«Грузовые контейнеры – как детали Lego. Они стандартного размера. Их легко складывать в конструкцию. Можно даже поставить друг на друга 8-10 контейнеров. Их удобно использовать и легко адаптировать под потребности рынка».

Все овощи продают на местном рынке. Экопродукция пользуется спросом. Пучок кресс-салата стоит 2,5-4 доллара США. Нефритовый окунь же идёт по 10 долларов за штуку.

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