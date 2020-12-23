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Вместо авиарейса – палатка: в аэропорту Сингапура оборудовали гламурный кемпинг

Вместо авиарейса – палатка: в аэропорту Сингапура оборудовали гламурный кемпинг

Сингапурский аэропорт Чанги превратил верхний этаж своего торгового центра в гламурный кемпинг. Среди украшенных ёлок теперь..

Дата загрузки: 2020-12-23

Сингапурский аэропорт Чанги превратил верхний этаж своего торгового центра в гламурный кемпинг. Среди украшенных ёлок теперь здесь стоят палатки класса люкс. В них можно с шиком переночевать и тем самым заменить несостоявшиеся путешествия.

[Фадлина Муса, жительница Сингапура]:
«Обычно на каждый праздник мы выезжаем из страны, но сейчас почти невозможно путешествовать, а школьные каникулы наступили. Поэтому я решила придумать что-нибудь необычное для детей. Мне кажется, что им нравится туризм, они всегда сооружают дома палатки».

В каждой палатке есть большая кровать, туалетные принадлежности, боксы-холодильники и, конечно же, рождественские гирлянды.

[Хайрил Ануар Малек, житель Сингапура]:
«Вы знаете, как нам всем было тяжело в этом году, поэтому мы захотели побыть вместе в другой обстановке».

Ночь в роскошной палатке обойдётся в 270 американских долларов. Правда, костры здесь разводить нельзя. А принять душ можно только в зале ожидания или близлежащем отеле аэропорта. Но есть и бонус – скидки на покупки в торговом центре.

[Серен Бех, жительница Сингапура]:
«Я думаю, это замечательное приключение для детей, которые никогда не ночевали в палатке».

Все места в гламурном кемпинге распроданы до конца декабря.
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