Дикие слоны кормятся на мусорных полигонах на Шри-Ланке

На Шри-Ланке дикие слоны повадились ходить на мусорные полигоны. Три огромных свалки располагаются рядом с заповедными..

[Вималавира Диссанаяке, министр по защите окружающей среды Шри-Ланки]:

«Местные власти организовали там свалки. Это привлекло слонов из джунглей. Теперь здесь за раз бывает 30-40 слонов».

На Шри-Ланке дикие слоны повадились ходить на мусорные полигоны. Три огромных свалки располагаются рядом с заповедными зонами. Среди пластика, бумаги и прочих отходов животные ищут хоботами остатки овощей.

Эта свалка в округе Ампара была организована около десяти лет назад на месте слоновьего коридора, которым пользовалось 200-300 серых исполинов. Власти пытались оградить её электрическими заборами – не помогло. Теперь роют вокруг канавы.

[Вималавира Диссанаяке, министр по защите окружающей среды Шри-Ланки]:

«Мы проводим разные эксперименты, чтобы решить проблему. Мы считаем, что система канав работает».

Но местных фермеров результат не устраивает. По их словам, слоны теперь наведываются к людям ещё чаще.

[П. Х. Кумара, член Ассоциации фермеров района Гал-Оя]:

«Из-за этих свалок конфликт между слонами и людьми усилился. Слоны, которые туда приходят, бродят тут круглосуточно. Они заходят в соседние деревни, портят собственность и поля».

На Шри-Ланке живёт 22 миллиона человек и около 7500 слонов. Ежегодно в результате столкновения с дикими слонами погибает от 20 до 80 местных жителей.

На свалках слоны могут также по ошибке поедать пластик. Это их медленно убивает. За прошлый год слоновья смертность побила в стране рекорд – умер 361 дикий слон.

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