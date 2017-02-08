В США продают самый дорогой дом класса люкс

Этот особняк может стать самым дорогим, когда-либо проданным в США. 3,5 тысячи квадратных метров, 21 ванная комната, 12 спален и бесчисленное множество удобств класса люкс.

Дом построен недавно в фешенебельном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Просят за него 250 миллионов долларов.

Глава компании-застройщика Брюс Маковски специализируется на возведении домов для миллиардеров. Говорит, жить в таком доме – это как снова стать маленьким и попасть в элитный магазин сладостей.

[Брюс Маковски, глава компании-застройщика]:

«Я не понимаю, когда люди тратят 250 миллионов долларов на яхту, 100 миллионов долларов на самолёт, а потом живут в домах за 20-30 миллионов. Я создаю такую же роскошь в домах класса люкс, которые строю в самом прекрасном месте на земле – Лос-Анджелесе».

На территории есть почти всё, что можно себе представить. В том числе — крытый кинотеатр на 40 мест и всплывающий кинотеатр прямо внутри стеклянного панорамного бассейна.

[Брюс Маковски, глава компании-застройщика]:

«Это незабываемое ощущение: струящаяся вода на фоне вида на 260 градусов на всю Калифорнию».

В мега-особняке также есть боулинг на четыре дорожки, бар с одним из самых больших телевизоров, когда-либо установленных в жилом доме, полностью заполненный винный погреб, фитнес-центр и массажный зал.

Владелец также получит ключи от коллекции классических авто стоимостью более 30 миллионов долларов. А встретит его команда из семи постоянных работников. В стоимость дома включена их зарплата на два года вперёд.

[Брюс Маковски, глава компании-застройщика]:

«Вы не захотите отсюда уходить. И этого не потребуется. Все услуги в мире предоставляются в этом доме. Вы захотите пригласить сюда как можно больше родственников и друзей, чтобы вместе всем этим наслаждаться».

В настоящее время рекорд суммы, выплаченной за один дом в США, составляет 100 миллионов долларов. Покупку совершили в прошлом году тоже в Лос-Анджелесе.