Угроза прорыва дамбы в США пока не миновала

Приказ об эвакуации около 200 тысяч человек в американском штате Калифорния остаётся в силе. Он был отдан неожиданно из-за угрозы прорыва Оровильской плотины. В нескольких округах введён режим ЧП.

При этом власти говорят: делают всё возможное, чтобы люди смогли вернуться в свои дома как можно скорее.

[Кори Хонеа, шериф округа Бьютт]:

«Я понимаю чувства эвакуированных. Это решение мне далось нелегко, и оно основано на самой достоверной информации от экспертов и на консультациях с ответственными за общественную безопасность».

Оровильская плотина – самая высокая в США, построена в 1968 году. Из-за непрекращающихся сильных дождей она переполнилась, подверглась эрозии и может разрушиться. В таком случае поток воды высотой в три этажа снесёт шесть городов в долине Сакраменто.

При этом повреждены основной и вспомогательный водосбросы дамбы. Принятые меры помогли стабилизировать ситуацию, но угроза сохраняется.

[Билл Койл, глава Департамента водных ресурсов]:

«Мы увеличили сброс воды, чтобы смягчить последствия эрозии. Это позволяет уменьшить угрозу, даёт время воде успокоиться, а нам – попасть туда и оценить состояние аварийного водосброса».

Работать нужно очень быстро ещё и потому, что в конце недели в регионе снова ожидаются обильные осадки.