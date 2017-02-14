14 февраля 2017

Парламент Румынии одобрил антикоррупционный референдум

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Парламент Румынии в понедельник единогласно одобрил проведение референдума о том, нужно ли держать курс на борьбу с коррупцией. Инициативу внёс президент страны Клаус Йоханнис.

[Сербан Николае, президент парламентской комиссии по правосудию]:
«Румынский парламент одобряет инициативу президента Румынии организовать национальный референдум по вопросу борьбы с коррупцией и обеспечения неподкупности государственных служащих».

Инициативе президента предшествовал указ правительства Сорина Гриндяну о внесении поправок в уголовное законодательство. Они позволили бы уйти от ответственности осуждённым за коррупцию сторонникам правящих социал-демократов.

Законопроект кабинета министров, принятый 31 января, вызвал в стране антиправительственные протесты – самые масштабные за последнюю четверть века. Протестующих поддержал президент сраны.

Уже 5 февраля социал-демократы отозвали указ. Однако протесты продолжились, хотя и стали менее масштабными. Демонстранты требуют отставки правительства, поскольку оно больше не внушает им доверия.

При этом президент Клаус Йоханнис заявил, что хочет увидеть волеизъявление румынского народа по вопросу продолжения антикоррупционной кампании в стране. Предстоящий всенародный опрос будет носить только консультативный характер.

[Ралука Туркан, член парламента]:
«Наше решение носит факультативный характер, но позиция парламента имеет большое значение и даёт сигнал для румын».

Между тем, некоторые депутаты и парламентарии ранее раскритиковали предложение президента. По их мнению, и так понятно, что румынские граждане выскажутся за продолжение борьбы с коррупцией.

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