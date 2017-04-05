Shen Yun вдохновляет зрителей в Клермонте, Калифорния

[Сара Доферти, художница]:

«Без сомнения, они тренировались очень долго, чтобы так высоко подпрыгивать. Согласованность движений была превосходной. Вся группа излучала грацию и была единым целым. Движения рук и ног женщин были прекрасными. Всё было изящно и красиво». [Патрик Рейли, полицейский на пенсии]:

«Они профессионалы. Можно сказать точно, что тренируются они очень много. Это невероятно. Кто ещё может продемонстрировать такую же хореографию и двигаться так же, как они? Они как одно целое. Дюжина человек двигается как один». [Роберт Шеперд, менеджер в компании]:

«Прекрасно! Очень зрелищно! Прекрасные цвета, акробатика просто потрясающая. Всё очень-очень трогательно». [Сара Доферти, художница]:

«Я бы хотела нарисовать декорации к подобным танцам. Меня очень вдохновили храмы, леса и горы. Это было чудесно». [Роберт Фримен, агент по продаже недвижимости]:

«Очень интересно, очень захватывающе, чудесные танцы. Музыка прекрасная. Hen you yi si (по-китайски «очень интересно»). Это было очень увлекательно».

Шоу посетили зрители из разных штатов и разных сфер деятельности. И каждый почерпнул что-то для себя.

Среди зрителей — и семья Ситар. В Клермонт она проделала долгий путь.

[Джон Ситар, пожарный]:«Чтобы увидеть шоу, мы с семьёй приехали с Гавайев. Концерт был чудесным. Синхронность выступающих, струящиеся наряды — всё было безупречно». [Дора Ситар, финансовый аналитик]:«Костюмы прекрасные. Мне понравились платья и то, как они струились на танцовщицах. Они были частью танцев. Мне это очень понравилось».

И отцу, и дочери понравилось также женское сопрано.

[Джон Ситар, пожарный]:«Музыкой они смогли меня пленить и очаровать». [Дора Ситар, финансовый аналитик]:«Она пела невероятно, нереально. Я не могла поверить, что человеческое тело может издать такие звуки. Это было на самом деле прекрасно. Я была тронута её выступлением».

Джон говорит, что его семья из трёх человек собирается посетить шоу ещё раз.

[Джон Ситар, пожарный]:«Это было неотразимо. Мы готовы прийти снова в следующем году. Таковы мои впечатления. Мы хотим ещё. Мы хотим ещё. Мы хотим ещё».

Далее Shen Yun будет выступать в Портленде, штат Орегон.