10 апреля 2017

В Риме появится станция метро с музеем внутри

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Станция метро с археологическим музеем внутри в скором времени откроется в Риме. Пассажиры увидят раритеты, найденные во время строительства.

Называется станция Сан-Джованни. Находится прямо под базиликой одноимённого собора.

Коллекция размещена на трёх этажах. На верхнем – раритеты прошлых столетий. На втором – амфоры и другие находки времён Римской империи. Нижний этаж отведён для информации об истории этого места в каменном веке.

Посетители отправятся в путешествие через несколько тысячелетий и узнают, как жил район Сан-Джованни в разные эпохи.

[Росселла Реа, директор раскопок в районе ветки Metro C]:
«Те, кто будет пользоваться этой станцией, смогут погрузиться в историю Рима и этого района. Здесь проводится параллель между историей этого места и историей Рима».

Например, во времена Римской империи, как считают археологи, на этом месте было огромное фермерское хозяйство. Учёные говорят, что здесь, возможно, выращивали цветы. А ещё персики. Их доставляли только самым знатным, поскольку фрукт был очень дорогим.

Сама станция ещё не готова, а выставка уже работает. Археологи говорят: сделали все находки только благодаря строительству метро.

[Анна Джилия Фабиани, археолог]:
«Мы изучили 20-метровый слой почвы. Когда ведём раскопки на площади в 3000 квадратных метров, то опуститься так глубоко обычно не можем. Мы смогли это сделать только благодаря бетонным перекрытиям станции. Мы обработали 45 тысяч кубических метров земли, проанализировали все исторические эпохи этого места».

Станцию планируют открыть в начале следующего года.

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