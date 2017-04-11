Мальта хочет противостоять уклонению от налогов не так активно

[Эдвард Шиклуна, министр финансов Мальты]:
«Исследование показало, что многие компании, глядя на изменения в налоговом законодательстве, хотят определённости».
Председатель Еврогруппы говорит: борьбу с уклонением ослаблять не стоит.
[Йерун Дейсселблум, председатель Еврогруппы]:
«Не знаю, что предлагает Мальта, но давайте не будем закрывать глаза на уклонение от уплаты налогов».
Министр финансов Бельгии отметил, что нужно обращать внимание на такой же процесс в других регионах.
[Йохан ван Овертвельдт, министр финансов Бельгии]:
«Думаю, правильно, что Мальта привлекает к этому внимание. Не стоит двигаться в этом направлении слишком быстро. Важно, чтобы другие крупные экономики Северной Америки и Азии шли с примерно такой же скоростью и по тому же пути. В этом смысле призыв Мальты правильный».
Вслед за «панамским скандалом» Еврокомиссия предложила закрыть лазейки в налоговых законодательствах. Многие её предложения уже утвердили. Но самые амбициозные — пока нет.
На Мальте считают: новые изменения усилят неопределённость и повредят международным инвестициям и торговле. Она предлагает проводить реформы постепенно.