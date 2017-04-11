Мальта хочет противостоять уклонению от налогов не так активно

[Эдвард Шиклуна, министр финансов Мальты]:

«Исследование показало, что многие компании, глядя на изменения в налоговом законодательстве, хотят определённости».

Представители Еврокомиссии и стран-членов ЕС разделились во мнениях — как бороться с уклонением от уплаты налогов. Мальта, которая до июля председательствует в ЕС, предложила проводить реформы не так активно. По её мнению, они могут отпугнуть от небольших стран крупные корпорации.

Председатель Еврогруппы говорит: борьбу с уклонением ослаблять не стоит.

[Йерун Дейсселблум, председатель Еврогруппы]:

«Не знаю, что предлагает Мальта, но давайте не будем закрывать глаза на уклонение от уплаты налогов».

Министр финансов Бельгии отметил, что нужно обращать внимание на такой же процесс в других регионах.

[Йохан ван Овертвельдт, министр финансов Бельгии]:

«Думаю, правильно, что Мальта привлекает к этому внимание. Не стоит двигаться в этом направлении слишком быстро. Важно, чтобы другие крупные экономики Северной Америки и Азии шли с примерно такой же скоростью и по тому же пути. В этом смысле призыв Мальты правильный».

Вслед за «панамским скандалом» Еврокомиссия предложила закрыть лазейки в налоговых законодательствах. Многие её предложения уже утвердили. Но самые амбициозные — пока нет.

На Мальте считают: новые изменения усилят неопределённость и повредят международным инвестициям и торговле. Она предлагает проводить реформы постепенно.