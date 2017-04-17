Беглого мексиканского экс-губернатора задержали в Гватемале

Полиция Гватемалы совместно с Интерполом задержала экс-губернатора мексиканского штата Веракрус Хавьера Дуарте. Власти Мексики обвиняют его в коррупции и организации преступной сети. Дуарте был в бегах с октября прошлого года.

Задержали беглого губернатора в населённом пункте в 130 километрах от столицы Гватемалы. Он проживал в одной из гостиниц под вымышленным именем.

Прокуратура Мексики намерена продолжить расследование, чтобы найти всех сообщников Дуарте, в том числе — тех, кто помогал ему бежать и скрываться.

[Омар Гарсия, сотрудник генпрокуратуры Мексики]:

«Следователи выявили телефонные номера нескольких людей, которые помогли Хавьеру Дуарте бежать из Мексики и скрываться в Гватемале. Также нашли транспортные средства, которые использовали для этого».

Хавьер Дуарте был губернатором штата Веракрус шесть лет. В этот период его неоднократно критиковали за предполагаемую коррупцию и нераскрытые убийства, в том числе – журналистов.

В настоящее время Дуарте обвиняют в преступном обогащении за счёт государственных ресурсов. Предполагают, что он присвоил сотни миллионов долларов, часть из которых находится в Мексике, а часть – за рубежом.

[Альберто Эллас Бельтран, сотрудник генпрокуратуры Мексики]:

«Генеральная прокуратура перевела более 20 миллионов долларов в штат Веракрус и обезопасила некоторые активы. Она также обратилась за международной юридической помощью к разным странам, включая США и Испанию, чтобы обнаружить более крупные активы».

Несколько чиновников из бывшей администрации Дуарте арестованы как его сообщники. В отношении других ведётся расследование. В течение ближайших двух месяцев власти Мексики должны подать запрос на экстрадицию экс-губернатора. Его рассмотрит суд Гватемалы.