ООН призывает власти и оппозицию Венесуэлы к диалогу

[Стефан Дюжаррик, представитель Генерального секретаря ООН]:

«Мы обеспокоены последними событиями в Венесуэле. Мы призываем приложить все усилия, чтобы снизить напряжённость и не допустить новых стычек. Мы призываем правительство Венесуэлы и оппозицию искренне попытаться наладить диалог».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ситуацией в Венесуэле. В своём заявлении он призвал власти и оппозицию наладить диалог.

Венесуэльская оппозиция в четверг снова призвала людей выходить на общенациональные протесты. Она требует от президента Николаса Мадуро провести досрочные выборы и восстановить разрушенную экономику.

Протесты сопровождаются стычками с полицией. Ранее на этой неделе во время подобных стычек погибли три демонстранта. Кроме того, полиция задержала около 400 активистов.

В среду на улицы Каракаса и провинциальных городов Венесуэлы вышли сотни тысяч человек. За последние недели это крупнейшие протесты оппонентов Мадуро. Они обвиняют президента в том, что тот установил диктатуру.

Ситуация накалилась после того, как президент через Верховный суд наделил себя дополнительными полномочиями. Он также запретил оппозиционеру Энрике Каприлесу в течение 15 лет претендовать на государственные должности.

Сам Мадуро говорит, что протесты незаконные и организованы Вашингтоном, чтобы совершить переворот.

Инфляция в Венесуэле выражается трёхзначным числом. В стране – нехватка продуктов питания и базовых товаров. Многие венесуэльцы страдают от недоедания.

В ООН призывают сбалансировать ветви власти, определить дату выборов, а также соблюдать права человека.