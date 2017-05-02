Шведские фермеры выращивают овощи прямо в городе

На ферме в шведском Гётеборге — горячая пора. Фермеры Уильям и Йонас высаживают ростки свёклы.

Но их теплицы находятся далеко от зелёных полей, тракторов и стад домашних животных. Их можно найти в районе заброшенной судоверфи, недалеко от центра города.

Создали это предприятие не ради побега от суеты, а как попытку сделать карьеру в городском сельском хозяйстве.

[Уильям Бейли, городской фермер]:

«Все фермеры в сельской местности работают через посредников, одного или двух. А мы можем этого избежать, поэтому и заработать можем больше. С каждого квадратного метра мы хотим собирать по три-четыре урожая в год. Это означает, что 250 квадратных метров для нас превращаются в тысячу».

Ферму открыли лишь в прошлом году. Пока прибыли нет. Оба предпринимателя подрабатывают на стороне. Но они уверены: если смогут расширить площадь посадок до 500 квадратных метров, их мечта осуществится.

[Уильям Бейли, городской фермер]:

«Фермерство в городе очень эффективное. Не нужен дизель, чтобы транспортировать продукцию, не нужны склады, поскольку каждый день отвозишь продукты заказчикам. Можно собрать урожай и пойти домой сделать салат. То есть это очень эффективно».

Летом Уильям и Йонас готовятся собирать урожай бобов, гороха, помидоров и салата. Свою продукцию пока продают в небольших объёмах местным ресторанам и кафе, которые делают упор на здоровую еду. В горячий сезон поставляют овощи два раза в неделю.

Ферма также открыта для посетителей. Любой может прийти, собрать урожай для себя и потом его купить.

[Мартин Берг, работник департамента городского имущества]:

«У нас всех есть кое-что общее: мы все должны есть, и у всех есть опыт приёма пищи в прошлом и определённые знания, как еду выращивают. Возможно, в других аспектах между нами мало общего, но, по крайней мере, нас всех объединяет еда».

Один из клиентов фермы – вот этот ресторан в японском стиле. Свои овощи фермеры привозят сюда сами на общественном транспорте или на электромопеде.

[Эмма Фиман, повар]:

«Это мечта каждого повара – получить продукты прямо с грядки. И по запаху и вкусу сразу можно понять, что это органическая продукция. Для нас это важно, мы используем только самое свежее».

Подобные фермы есть и в других странах. Самые известные – коммерческие теплицы в Нью-Йорке.