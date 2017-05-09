ООН: в Средиземном море могли утонуть более 200 мигрантов

Более 200 мигрантов, возможно, утонули в Средиземном море в последние дни, пытаясь добраться до берегов Европы. Власти Ливии сообщили, что несколько тел погибших выбросило на берег. Среди них были маленькие дети.

С прошлого четверга ливийская и итальянская береговые охраны спасли у побережья Ливии около 7500 человек. Выжившие рассказали, что сотни людей утонули, когда их резиновые лодки начали сдуваться. Это произошло до прибытия помощи.

[Медея Савари, пресс-секретарь УВКБ ООН]:

«Береговая охрана Италии сообщила, что спасла с надувной лодки около 70 мигрантов. Они видели, как утонула другая лодка. На ней находилось тоже человек 70 или больше».

Среди спасённых мигрантов – выходцы из разных стран. При этом сирийских беженцев в последние недели стало больше.

[Медея Савари, пресс-секретарь УВКБ ООН]:

«Это либо беженцы, которые жили в Ливии в небезопасных условиях и решились на рискованное путешествие через море, либо беженцы из самой Сирии, где конфликт не утихает, а наоборот с каждым днём ужесточается. Поэтому они приняли трудное решение покинуть страну».

В 2015 году вступил в силу договор между Анкарой и Евросоюзом о депортации беженцев из Греции в Турцию. С тех пор мигранты стали чаще использовать так называемый итальянский маршрут. Они добираются до берегов Италии по Средиземному морю через Ливию.

Опасные поездки организовывают нелегальные перевозчики людей. Беженцам приходится плыть в переполненных резиновых лодках или на старых судах, которые часто не выдерживают такой путь.

По данным УВКБ ООН, с начала года в Средиземном море погибло более 1150 мигрантов.