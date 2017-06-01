01 июня 2017

Серб создал частный музей ретро-мотоциклов

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Ретро-мотоциклы – давняя страсть серба Драгана Маркушева. Он бережно хранит их в своём гараже в городе Панчево.

Первым в его коллекции стал двухколёсный раритет немецкой марки «Цюндапп». Тот мотоцикл Драган купил на карманные деньги будучи ещё школьником. Потом приобрёл BMW, Harley-Davidsons, но на этом не остановился.

[Драган Маркушев, коллекционер]:
«В коллекции сейчас – более ста старинных мотоциклов. Но и это ещё не всё. Мне предстоит восстановить много раритетов, и я над этим работаю».

Самый старинный мотоцикл в коллекции Драгана – британский Ariel 557, выпущенный в 30-х годах прошлого века. Но есть, конечно, мотоциклы и многих других производителей.

[Драган Маркушев, коллекционер]:
«В моей коллекции, в основном, немецкие мотоциклы, но также есть много итальянских, американских, французских и британских. Я стараюсь собрать как можно больше транспортных средств».

Коллекцию мотоциклов может прийти и посмотреть каждый желающий. Некоторые оставляют владельцу пожертвования. На эти деньги Драган ремонтирует и восстанавливает раритеты, купленные в плохом состоянии.

Коллекционер призывает людей не выбрасывать старые или сломанные мотоциклы, а отдавать в его частный музей. Обещает с любовью отремонтировать их и заботливо хранить.

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