Еврокомиссия увеличит финансирование военного фонда ЕС

[Эльжбета Беньковска, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка]:

«Наши граждане, европейские граждане, ставят безопасность на первое место в списке того, что может им предоставить Евросоюз».

Еврокомиссия готова увеличить финансовую поддержку первой оборонной исследовательской программы ЕС. Она обещает выделять больше средств на разработку нового вооружения. До этого многие годы финансирование, наоборот, урезали.

На период до 2019 года Еврокомиссия выделил 90 миллионов евро. Бюджет на 2019-2020 годы составит 500 миллионов. К 2021 году финансирование может увеличиться до одного миллиарда евро в год.

[Эльжбета Беньковска, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка]:

«Сейчас мы ежегодно будем выделять 250 миллионов евро. Мы хотим увеличить сумму до одного миллиарда ежегодно. Опять же, проект в начальной стадии. В ближайшие месяцы мы внесём новые предложения».

В свете атак исламистов европейцы уделяют безопасности всё больше внимания. Особенно учитывая, что США планируют урезать финансирование НАТО.

В Еврокомиссии планируют, чтобы программа согласовывалась с действиями НАТО. Она также хочет завершить переговоры со странами-членами и Европарламентом до конца 2018 года.