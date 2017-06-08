08 июня 2017

Еврокомиссия увеличит финансирование военного фонда ЕС

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Еврокомиссия готова увеличить финансовую поддержку первой оборонной исследовательской программы ЕС. Она обещает выделять больше средств на разработку нового вооружения. До этого многие годы финансирование, наоборот, урезали.

[Эльжбета Беньковска, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка]:
«Наши граждане, европейские граждане, ставят безопасность на первое место в списке того, что может им предоставить Евросоюз».

На период до 2019 года Еврокомиссия выделил 90 миллионов евро. Бюджет на 2019-2020 годы составит 500 миллионов. К 2021 году финансирование может увеличиться до одного миллиарда евро в год.

[Эльжбета Беньковска, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка]:
«Сейчас мы ежегодно будем выделять 250 миллионов евро. Мы хотим увеличить сумму до одного миллиарда ежегодно. Опять же, проект в начальной стадии. В ближайшие месяцы мы внесём новые предложения».

В свете атак исламистов европейцы уделяют безопасности всё больше внимания. Особенно учитывая, что США планируют урезать финансирование НАТО.

В Еврокомиссии планируют, чтобы программа согласовывалась с действиями НАТО. Она также хочет завершить переговоры со странами-членами и Европарламентом до конца 2018 года.

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