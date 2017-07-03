Онлайн-заказ мототакси меняет транспортную культуру Вьетнама

Вьетнамец Нгуен Ким раньше неплохо зарабатывал, перевозя пассажиров по Ханою на своей «Хонде». Но в последнее время клиентов у него всё меньше. Молодёжь переходит на онлайн-заказы мототакси через такие сервисы, как Uber и Grab.

Нгуен говорит, что доходы сократились на 70-80%.

[Нгуен Ким Лан, водитель мототакси]:«Сегодня мои постоянные клиенты заказывают через Grab и Uber. Они сюда больше не приходят. Раньше клерки после работы приходили сюда, чтобы поехать домой. А теперь они просто ждут в офисах, и их забирают у двери».

Мотоцикл – главное средство передвижения во Вьетнаме. Кроме того, дешёвый доступ к мобильному Интернету делает онлайн-заказ мототакси очень удобным.

Компания GrabBike впервые зашла во Вьетнам в 2014 году. Тогда в ней работало около 100 водителей. Теперь их число увеличилось до 50 тысяч.

[Нгуен Туан Ань, директор вьетнамского отделения GrabBike]:

«Очень многим нужны эти услуги, поскольку пассажиры не могут себе позволить платить те деньги, которые они платили раньше. Несправедливо, когда переплачиваешь, если проехал небольшое расстояние. GrabBike делает всё прозрачным. Клиенты понимают, что их не обманывают, и что они не переплачивают».

Но не все водители мототакси хотят переходить в новые сервисы. Те, кто постарше, говорят, что не умеют пользоваться приложениями на телефонах. Многих не устраивает, что в онлайн-службах стоимость поездки дешевле.

Нередко случаются конфликты. В стране зафиксировано около 100 случаев нападения водителей традиционных мототакси на тех, кто работает на новые сервисы.

Однако прохожие на улицах Вьетнама в большинстве своём поддерживают внедрение новых технологий.

[Чан Тхук Ань, прохожая]:

«GrabBike – очень удобная служба. Мне просто нужно быть онлайн, и я могу заказать мототакси. Не нужно ходить и искать обычных таксистов».

Многие также говорят, что во Вьетнаме услугами традиционных мототакси теперь пользуются только люди в возрасте или те, кто спешит.