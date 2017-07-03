ДТП в Германии: предположительно, 18 погибших

Страшное ДТП в Германии. Автобус с пассажирами столкнулся с фурой, после чего загорелся. В нём находилось 48 человек, включая двоих водителей.

Предположительно, 18 человек погибли. Более 30 серьёзно пострадали.

Инцидент произошёл около 7 часов утра в понедельник на трассе А9 в 260 километрах от Мюнхена, недалеко от границы с Чехией. По какой причине автобус врезался в грузовик, пока неизвестно.

Как сообщают немецкие СМИ, он вёз группу отдыхающих из Саксонии.

В настоящее время шоссе перекрыто. На месте работают спасатели и полиция.

Напомним, в ночь на воскресенье серьёзное ДТП произошло в Татарстане. Автобус, следовавший из Самары в Ижевск, также столкнулся с грузовиком и загорелся. 14 человек погибли, 15 пострадали.