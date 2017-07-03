03 июля 2017

ДТП в Германии: предположительно, 18 погибших

| 0
Страшное ДТП в Германии. Автобус с пассажирами столкнулся с фурой, после чего загорелся. В нём находилось 48 человек, включая двоих водителей.

Предположительно, 18 человек погибли. Более 30 серьёзно пострадали.
Инцидент произошёл около 7 часов утра в понедельник на трассе А9 в 260 километрах от Мюнхена, недалеко от границы с Чехией. По какой причине автобус врезался в грузовик, пока неизвестно.

Как сообщают немецкие СМИ, он вёз группу отдыхающих из Саксонии.

В настоящее время шоссе перекрыто. На месте работают спасатели и полиция.

Напомним, в ночь на воскресенье серьёзное ДТП произошло в Татарстане. Автобус, следовавший из Самары в Ижевск, также столкнулся с грузовиком и загорелся. 14 человек погибли, 15 пострадали.

ДТП в Германии: предположительно, 18 погибшихГрязные машины – пространство для творчестваВзрыв в метро Санкт-Петербурга: траур и свидетельства очевидцаУчёные анализируют данные, собранные на комете аппаратом «Розетта»Потребительский спрос и экспорт Германии продолжают поддерживать экономику50 000 жителей Ганновера эвакуировали из-за бомб Второй мировойРоссияне устали экономить: продажи у туроператоров возросли вдвоеТрадиционная культура казачества возрождается в РоссииЛетающий костюм «Железного человека» показали в действииМода и революция: как менялись наряды дам в России

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.