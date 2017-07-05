В США отметили 241-й День независимости

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мелания и я очень ценим и отмечаем независимость Америки с теми, кто мужественно защищает нашу страну, с военными США и их семьями. Только благодаря вам более 300 миллионов американцев могут наслаждаться свободой».

В День независимости Соединённых Штатов от Великобритании с обращением к нации выступил президент Дональд Трамп. Для него на должности главы государства этого 4-е июля стало первым. В своей речи он поблагодарил американских военных.

После президент направился на праздничный пикник с семьями военнослужащих.

В этот день США исполнился 241 год. По традиции у Белого дома в Вашингтоне состоялись праздничный концерт и фейерверк.

Перед собравшимися выступили певица София Карсон, рок-группа Beach Boys и вокальный квартет Four Tops. Также оркестр исполнил тему из «Звёздных войн», а Иоланда Адамс завершила вечер песней «Боже, благослови Америку».

Перед мероприятиями в столице повысили меры безопасности. Так, вблизи проведения фейерверков установили десятки грузовиков с песком. Это сделали, чтобы предотвратить нападения, подобные терактам во Франции и Великобритании, когда злоумышленники давили людей на автомобилях.

13 британских колоний в Северной Америке приняли Декларацию о независимости от Великобритании 4 июля 1776 года. Документ провозгласил неотъемлемое право на жизнь, свободу и стремление к счастью.