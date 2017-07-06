Аборигены Тасмании возвращаются к истокам, метая копья

[Дейв Мангеннер, учитель]:
«Мы показываем, как сделать острый край на орудии труда и как сделать острым наконечник».
В еженедельных мастер-классах по изготовлению копий участвуют около 10 мужчин.
[Стив Мартин, участник мастер-класса]:
«В культурном плане открываешь для себя много нового. А ещё это успокаивает».
[Осси Данстен, участник мастер-класса]:
«Мы узнаём, как они это делали и — зачем».
Их учат, как камнями срезать ветки и как при помощи огня натачивать и укреплять наконечник. Эти знания передавались среди аборигенов более 50 тысяч лет.
[Дейв Мангеннер, учитель]:
«Используя природные материалы, можно восстановить культурные связи».
Программа призвана объединить аборигенное население и чем-то его занять.
[Питер Макдугалл, основатель программы]:
«Мы обнаружили, что аборигены достаточно изолированы. На северо-западном побережье они почти невидимы. Поэтому мы объединяем людей в группы, они начинают знакомиться и устанавливать связи в своём же сообществе».
Участников обучают не только делать копья, но также их метать.
[Стив Мартин, участник мастер-класса]:
«Если бросить неправильно, то не получится. Нужно выработать хорошую технику».
По данным исследования, около 30% молодёжи региона —
аборигены. Однако этот процент значительно меньше среди пожилых.
[Питер Макдугалл, основатель программы]:
«Для людей в возрасте 65 лет и старше это число опускается до 3%. То есть в 65, когда мы только начинаем думать о выходе на пенсию, 97% аборигенов уже мертвы. Это очень тревожная статистика».
Программа призвана приобщить аборигенов к здоровому образу жизни. Наиболее частые причины смерти среди них — хронические заболевания и самоубийства.
[Питер Макдугалл, основатель программы]:
«Здесь они более счастливы. Это хорошее начало для их социального и эмоционального благополучия».
Подобные мастер-классы также планируют открыть и для женщин-аборигенок.