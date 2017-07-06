06 июля 2017

Аборигены Тасмании возвращаются к истокам, метая копья

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У костра на северо-западе австралийского острова Тасмания группа аборигенов готовится мастерить копья. Так же, как делали их предки.

[Дейв Мангеннер, учитель]:
«Мы показываем, как сделать острый край на орудии труда и как сделать острым наконечник».

В еженедельных мастер-классах по изготовлению копий участвуют около 10 мужчин.

[Стив Мартин, участник мастер-класса]:
«В культурном плане открываешь для себя много нового. А ещё это успокаивает».

[Осси Данстен, участник мастер-класса]:
«Мы узнаём, как они это делали и — зачем».

Их учат, как камнями срезать ветки и как при помощи огня натачивать и укреплять наконечник. Эти знания передавались среди аборигенов более 50 тысяч лет.

[Дейв Мангеннер, учитель]:
«Используя природные материалы, можно восстановить культурные связи».

Программа призвана объединить аборигенное население и чем-то его занять.

[Питер Макдугалл, основатель программы]:
«Мы обнаружили, что аборигены достаточно изолированы. На северо-западном побережье они почти невидимы. Поэтому мы объединяем людей в группы, они начинают знакомиться и устанавливать связи в своём же сообществе».

Участников обучают не только делать копья, но также их метать.

[Стив Мартин, участник мастер-класса]:
«Если бросить неправильно, то не получится. Нужно выработать хорошую технику».

По данным исследования, около 30% молодёжи региона —
аборигены. Однако этот процент значительно меньше среди пожилых.

[Питер Макдугалл, основатель программы]:
«Для людей в возрасте 65 лет и старше это число опускается до 3%. То есть в 65, когда мы только начинаем думать о выходе на пенсию, 97% аборигенов уже мертвы. Это очень тревожная статистика».

Программа призвана приобщить аборигенов к здоровому образу жизни. Наиболее частые причины смерти среди них — хронические заболевания и самоубийства.

[Питер Макдугалл, основатель программы]:
«Здесь они более счастливы. Это хорошее начало для их социального и эмоционального благополучия».

Подобные мастер-классы также планируют открыть и для женщин-аборигенок.

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