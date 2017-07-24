В Йемене – самая масштабная в мире вспышка холеры

В Йемене продолжается самая масштабная в мире эпидемия холеры. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, сезон дождей может усугубить ситуацию. Причина в том, что заражённая вода будет распространяться быстрее и на большие территории.

[Фадела Чаиб, представитель ВОЗ]:

«Вспышку холеры в Йемене пока не удалось взять под контроль. Сезон дождей только начался, а это может увеличить пути передачи. Чтобы остановить болезнь, нужно постоянно прилагать усилия».

По данным ВОЗ, с конца апреля по 19 июля в стране зарегистрировали более 368 тысяч случаев заболевания с подозрением на холеру. 1828 человек умерли.

[Фадела Чаиб, представитель ВОЗ]:

«Каждый день заболевает ещё 5000 йеменцев. Симптомы либо водянистой диареи, либо холеры».

Вдобавок, многие йеменцы страдают от голода и недоедания. А у гуманитарных организаций нет доступа во многие регионы страны из-за продолжающегося конфликта между правительственными силами и повстанцами-хуситами.

[Руперт Колвилл, пресс-секретарь УВКБ ООН]:

«Остановить эпидемию холеры мешают бои. Разруха в системе здравоохранения Йемена в результате конфликта и вспышка холеры – очень смертоносная комбинация».

Согласно прогнозу Оксфам, число больных с подозрением на холеру может вырасти до 600 тысяч человек. За всю историю наблюдений такого количества не регистрировали в течение года ни в одной стране мира. Даже на Гаити в 2011 году, где после землетрясения началась масштабная эпидемия холеры.

Сезон дождей в Йемене будет продолжаться до сентября.