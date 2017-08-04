Сезонные наводнения в Таиланде: более 20 погибших

Уже 23 человека стали жертвами сезонных наводнений в Таиланде. Двое пропали без вести. Более миллиона пострадали. Об этом сообщил Департамент предупреждения и преодоления природных катастроф МВД страны.

Сильнее всего стихия ударила по северо-востоку Таиланда. Особенно — по провинции Саконнакхон. Там погибло 9 человек. Не работают школы и магазины.

Наводнения вызвали сильные ливни. Жителям затопленных посёлков доставляют питьевую воду, продукты питания и медикаменты.

В ближайшие несколько дней дожди не прекратятся и грозят бедствиями и другим регионам страны, включая популярные туристические направления. В целом риск частичного подтопления и схода оползней сохраняется в 30 провинциях. В список опасных зон вошли популярные курорты Паттайя, Пхукет, Самет и Чанг.

По данным властей, ущерб от нынешнего наводнения достиг 300 миллионов долларов.