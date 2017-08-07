Из-за жары в Италии закрыли летний горнолыжный курорт

Экстремальная жара, установившаяся в Италии в последние недели, негативно отразились на ледниках страны. Летний горнолыжный курорт, расположенный на территории национального заповедника Стельвио, в минувшие выходные принял историческое решение — закрылся из-за отсутствия снега.

[Умберто Капитани, директор горнолыжного курорта]:

«За последние три года в Альпах выпало очень мало снега. А в результате сильной жары за последние две недели у нас возникли некоторые проблемы на самых высоких участках ледника, где люди катались на лыжах летом. Мы будем вынуждены приостановить летнюю лыжную деятельность на неопределенный срок».

Сейчас этот ледник из-за тающего снега выглядит непривычно серым. Здесь также зафиксировали чрезвычайно высокую температуру.

[Умберто Капитани, директор горнолыжного курорта]:

«В шесть часов утра на высоте 2770 метров на перевале Стельвио температура была +12 градусов по Цельсию. В такое время года это аномально».

Таяние ледника несёт дополнительные риски. Прежде всего, это потеря запасов воды, а также большая вероятность обрушения горных пород.

На этой неделе температура в южной и восточной Европе поднялась выше 40 градусов по Цельсию из-за тепловой волны под названием «Люцифер». Она вызвала засуху, лесные пожары и ударила по сельскому хозяйству.