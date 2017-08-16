В Бельгии приготовили гигантский омлет из 10 тысяч яиц

На центральной площади бельгийского города Мальмеди пылает костёр, а десятки поваров готовят ингредиенты для гигантского омлета. Им предстоит разбить тысячи яиц, нарезать бекон и зелень. Угощения с нетерпением ждут посетители праздника, который проводит «Всемирное братство рыцарей гигантского омлета».

[Бенедикт Мати, организатор праздника]:

«Это ежегодный праздник «Братства рыцарей омлета Мальмеди». Мы делаем омлет из 10 000 яиц. Здесь мы встречаемся с зарубежными братствами — с нашими братьями и сёстрами. Этим омлетом мы угостим людей бесплатно».

Тем временем повара разогрели на огне гигантскую сковороду — её диаметр четыре метра, и поджарили бекон. Теперь пришла очередь вливать размешанные яйца. Ещё немного терпения, и вкусное блюдо готово.

Желающих попробовать много. И это несмотря на разгоревшийся в Европе скандал с яйцами, отравленными фипронилом.

[посетитель праздника]:

«Сейчас в мире столько проблем, так что (яйца с фипронилом) не такая уж и беда». [посетительница праздника]:

«Несмотря на скандал, мы всё равно пришли. Это очень вкусно».

Между тем организаторы праздника уверяют: их угощение совершенно безопасно. Все яйца приобретены у постоянного поставщика. Его продукция выдержала официальные проверки. Так что гости фестиваля поели со спокойным сердцем.

Гигантский омлет готовят в Мальмеди ежегодно в течение последних 22 лет.