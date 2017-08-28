28 августа 2017

ООН: США и Мексика должны больше защищать мигрантов

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Соединённые Штаты и другие богатые страны должны сделать больше, чтобы помочь беженцам обосноваться на новых местах. Об этом сообщил Филиппо Гранди – Верховный комиссар ООН по делам беженцев.

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:
«Мы должны рассчитывать на ведущую роль США в защите беженцев. Вынужденное переселение – это проблема бедных людей, а не богатых. Но нам нужны богатые люди, чтобы разделить бремя».

Гранди совершает первую официальную поездку по региону после того, как в прошлом году занял свой пост. По его словам, Мексика также должна защитить беженцев и мигрантов, особенно — у южной границы.

Каждый год тысячи человек из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса отправляются на север в поисках лучшей жизни. В их странах — бедность и разгул преступности. При этом путешествия оказываются очень опасными и дорогими. В пути они нередко попадают в руки бандитов и торговцев людьми.

Опасности мигрантов не останавливают. По данным ООН в Мексике в прошлом году заявки на получение статуса беженца подало 8000 человек. Это на 3000 больше, чем годом ранее.

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:
«Увеличение наблюдается из-за причин, которые заставляют людей бежать: беспрецедентную жестокость проявляют в отношении гражданских в таких странах, как Гондурас и Сальвадор».

Администрация Дональда Трампа снизила лимит на приём беженцев в страну с 85 тысяч в 2016 до 50 тысяч в этом году. Вслед за США ограничения может ввести и Мексика.

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