Виниловые пластинки снова в моде в России

В этой мастерской на окраине Москвы круглые кусочки пластика наделяют душой. Так рождаются виниловые пластинки. В последние годы в России они снова обретают популярность.

Возродить их производство решила пять лет назад одна из московских компаний. Оборудование закупили в Венгрии. Три года понадобилось, чтобы научиться качественно записывать звук. Но сложности остаются и теперь. Этот рекордер уже можно назвать раритетом. Ему более 40 лет. [Стас Семенов, сотрудник компании «Ультра Продакшн»]:

«Это оборудование очень специфическое, капризное. С ним нужно уметь ладить, иногда у него плохое настроение, надо к нему подстроиться».

Виниловые пластинки стоят недёшево: полторы-две тысячи рублей. Однако поклонники денег не жалеют. [жительница Москвы]:

«Всё прекрасно забытое снова возвращается, и всё циклично. То есть, когда-то все начинали слушать музыку с других совсем носителей: кассет, дисков или винила. И сейчас это звучание очень интересно. И кто действительно любит музыку и готов отдавать деньги, тот и будет это делать».

По мнению экспертов, поклонникам музыки хочется слушать любимые песни не только на цифровых носителях.

[Денис Бояринов, музыкальный эксперт]:«Людям надоело иметь дело с какими-то абстрактными файлами и папками, и какими-то непонятными облаками. Многие предпочитают иметь на руках объект – так сказать, физическое воплощение альбома».

Фотограф и коллекционер пластинок Игорь Верещагин считает, что старомодный звуконоситель – это не массовое хобби, однако оно никогда не исчезнет. Он убеждён: именно виниловые пластинки позволяют по-настоящему насладиться музыкой.

[Игорь Верещагин, фотограф и коллекционер пластинок]:

«Винил ещё требует некой сосредоточенности. Вы должны пойти, найти пластинку, поставить её, протереть, поставить. После первой части нужно подойти, перевернуть. И это побуждает к более внимательному, логичному прослушиванию музыки».

Спрос на виниловые пластинки в России растёт, и московская компания получает множество заказов. В течение лета в столице несколько раз проходит ярмарка «Сила Винила», на которой можно купить пластинки с музыкой в разных жанрах.