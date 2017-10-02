Из-за вулкана эвакуируют всех жителей острова Оба

Массовая эвакуация на острове Оба в Тихом океане. Это один из 80 островов республики Вануату.

Людей эвакуируют из-за вулкана. Манаро начал проявлять активность и в любой момент может начать извергать лаву. Как сообщает Красный Крест, вулкан уже загрязнил местные источники пресной воды, и людям нечего пить.

[Роланд Але, волонтёр Красного Креста]:

«На острове Оба – большое бедствие. Люди вынуждены эвакуироваться со всего острова. Это затрагивает всех – на западе, на востоке, на юге – на всём острое Оба».

На острове проживает 11 тысяч человек. Около тысячи эвакуировали в воскресенье, ещё 900 должны покинуть остров в понедельник. Остальных власти обещают вывести до 6 октября.

Людей эвакуируют на соседние острова. Задействованы самолёты, рейсовые паромы, а также коммерческие суда.

На 80 островах Вануату проживает около 260 тысяч человек. Острова расположены в зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Вулкан Манаро – самый большой в стране. По сути весь остров Оба – это и есть вулкан. Его площадь лишь немного больше вулканического пика, который поднимается из океана.

К слову, среди туристов популярен другой вануатский вулкан – Ясур на острове Танна. Он считается самым доступным для посещения действующим вулканом в мире.