Свадьбы в Таджикистане пышные, несмотря на ограничения

Махпора Иноятова готовится к свадьбе. Пока она наряжается, семья готовит приданое и традиционные блюда.

Мать невесты показывает, что испекла её дочь к торжеству.

[Курбонбиби Иноятова, мать невесты]:

«Любое дело должно начинаться с лепёшки. Скатерть нельзя завязывать на узел. Это плохой знак. Всё в жизни пары должно быть простым и открытым. Это самбуса, ещё один подарок от нашей дочери. Мы хотим показать родителям жениха, что она отличная хозяйка».

Свадьба в Таджикистане – дело очень затратное. Приданое невесты должно включать ювелирные украшения, одежду на все случаи жизни, мебель, посуду, постельное бельё, бытовую технику и многое другое.

Также должно быть празднование в ресторане, лимузин для молодожёнов и застолье в доме жениха.

Обе семьи потратили на свадьбу около восьми тысяч долларов. В Таджикистане такую сумму заработать было бы невозможно. Помогли родственники, которые, как и многие другие таджики, уехали на заработки в Россию.

Население Таджикистана – восемь миллионов человек. И более половины живут за чертой бедности. При этом каждый год в стране на свадьбы тратили около 220 миллионов долларов. Они длились по несколько дней, и на них приглашали по несколько тысяч гостей. Десять лет назад президент Таджикистана решил наложить ограничения на празднования.

Теперь гостей может быть не больше 150. Ограничен объём блюд, количество машин и даже продолжительность праздника.

За нарушение закона взимается штраф. Однако и сейчас многие таджики лучше заплатят штраф, чем организуют свадьбу скромно.

Недавно президент даже пригрозил ужесточить наказание, поскольку всё больше и больше таджиков нарушают ограничения.

Между тем, свадьба Махпоры прошла в рамках установленных правил. Гостей было около 150, машины – три, а празднование в ресторане продолжалось не более трёх часов.

Но богатые наряды и традиционные танцы не дали гостям заскучать.