Дональд Трамп завершил официальный визит в Южную Корею

Президент США Дональд Трамп во вторник сказал, что Южная Корея будет заказывать американское военное оборудование на миллиарды долларов.

Он выступил на совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время своего официального визита в страну. Сюда он прибыл в рамках 12-дневного турне по странам Азии.

Дональд Трамп также сказал, что США готовы ответить на любую угрозу со стороны КНДР.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Соединённые Штаты готовы, если необходимо, защитить себя и своих союзников, используя полный спектр наших непревзойдённых военных возможностей. Критически важное сотрудничество США и Южной Кореи – это только один аспект нашего прочного союза».

Сразу после прибытия в Южную Корею Дональд Трамп посетил военную базу США Кэмп-Хамфриз. Этот визит заранее анонсирован не был. Кроме того, президент планировал посетить демилитаризованную зону на границе между Южной и Северной Кореей. Однако из-за сильного тумана вертолёт посадить не удалось.

На второй день своего визита Дональд Трамп выступил перед южнокорейским парламентом. Там он опять затронул вопрос ядерной угрозы КНДР.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы не позволим, чтобы американским городам угрожали уничтожением. Нас не запугать. И мы не позволим, чтобы худшие преступления в истории повторились здесь, на этой земле».

Визит президента в Южную Корею сопровождался акциями как его сторонников, так и противников. Первые приветствуют Трампа и поддерживают его политику. Вторые выражают опасения, что жёсткая позиция американского президента может привести к войне с Северной Кореей.

Следующая остановка Дональда Трампа – Китай. В среду он вместе с супругой вылетел из Сеула в Пекин.

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