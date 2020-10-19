В Севилье прошла знаменитая выставка андалузских лошадей

В испанской Севилье прошла знаменитая международная выставка лошадей Sicab. Она посвящена только одной породе – андалузской...

В испанской Севилье прошла знаменитая международная выставка лошадей Sicab. Она посвящена только одной породе – андалузской. Эти лошади считаются чуть ли не самыми красивыми в мире.

В выставке участвуют примерно 400 чистокровных представительниц породы. В этом году среди зрителей – только заводчики. Власти города разрешили пригласить 5300 человек. В прошлом году здесь побывали 200 тысяч гостей, и перед ними выступили более 1000 лошадей.

Выставку основали в 90-м году. Она проходит под патронажем Её Королевского Высочества принцессы Елены герцогини де Луго.

Андалузская порода была очень популярной с XVI по XVIII века. Такими лошадьми владели почти все европейские монархи. Андалузские скакуны считались лучшими и для парадов, и для войны.

Эти лошади некрупные, с компактным телосложением, широкой грудью и округлыми формами. У них пышные и длинные грива и хвост. Выглядят чистокровные андалузцы величественно и благородно.

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