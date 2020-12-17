Рождественский вертеп на воде: необычная инсталляция в Венецианской лагуне

В северной части Венецианской лагуны рядом с красочным островом Бурано прямо на воде расположился рождественский вертеп...

В северной части Венецианской лагуны рядом с красочным островом Бурано прямо на воде расположился рождественский вертеп. Небольшие волны омывают люльку с младенцем Иисусом, а к яслям с двух сторон приближаются волхвы и паломники.

Праздничную композицию создал местный торговец Франческо Орацио, у которого есть способности к рисованию. Мужчина вырезал из фанеры 60 фигур и каждую раскрасил.

Для инсталляции Франческо выбрал такое место, где она не мешает навигации. Фигуры закрепил с помощью деревянных кольев.

Несколько часов в день все персонажи рождественского вертепа стоят прямо над кромкой воды. Потом её уровень постепенно поднимается. Однако большого прилива в ближайшее время не будет, поэтому местные жители пока могут любоваться инсталляцией.

Остров Бурано известен разноцветными, яркими фасадами каменных домов и производством кружев. Также туристов привлекает церковь Сан-Мартино с 52-метровой квадратной колокольней, которая наклонилась при строительстве из-за проседания грунта.

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