Рождественский вертеп на воде: необычная инсталляция в Венецианской лагуне
В северной части Венецианской лагуны рядом с красочным островом Бурано прямо на воде расположился рождественский вертеп...
Дата загрузки: 2020-12-17
Праздничную композицию создал местный торговец Франческо Орацио, у которого есть способности к рисованию. Мужчина вырезал из фанеры 60 фигур и каждую раскрасил.
Для инсталляции Франческо выбрал такое место, где она не мешает навигации. Фигуры закрепил с помощью деревянных кольев.
Несколько часов в день все персонажи рождественского вертепа стоят прямо над кромкой воды. Потом её уровень постепенно поднимается. Однако большого прилива в ближайшее время не будет, поэтому местные жители пока могут любоваться инсталляцией.
Остров Бурано известен разноцветными, яркими фасадами каменных домов и производством кружев. Также туристов привлекает церковь Сан-Мартино с 52-метровой квадратной колокольней, которая наклонилась при строительстве из-за проседания грунта.
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