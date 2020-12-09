У львов в зоопарке Барселоны выявили COVID-19
Четыре льва в Зоопарке Барселоны заболели коронавирусом. Об этом сообщила Ветеринарная служба города. Это второй случай..
Дата загрузки: 2020-12-09
Инфицированы три самки – Зала, Нима и Ран-Ран, а также самец Киумбе. Тесты им всем сделали после того, как смотрители заметили у них симптомы коронавируса.
Ранее COVID-19 выявили у двух сотрудников зоологического парка. Теперь ветеринарная служба пытается выяснить, как львы заразились.
Она также связалась с коллегами из Зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где в апреле COVID-19 выявили у четырёх тигров и трёх львов. Они стали первыми большими кошками, живущими в зоопарке, которые заразились коронавирусом. К настоящему времени все уже поправились.
В своём заявлении Зоопарк Барселоны написал: «Мы сотрудничаем с международными экспертами, включая ветеринарную службу Зоопарка Бронкса, который единственным задокументировал случаи заражения вирусом Sars-CoV-2 больших кошек».
Также зоопарк отметил, что у львов проявляются очень слабые симптомы, и что им дают противовоспалительные препараты и внимательно за ними следят.
Льву четыре года, львицам – по 16. С другими животными зоопарка они не контактировали. При этом заведение в настоящее время открыто для посетителей.
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