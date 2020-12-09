У львов в зоопарке Барселоны выявили COVID-19

Четыре льва в Зоопарке Барселоны заболели коронавирусом. Об этом сообщила Ветеринарная служба города. Это второй случай..

Четыре льва в Зоопарке Барселоны заболели коронавирусом. Об этом сообщила Ветеринарная служба города. Это второй случай в мире, когда COVID-19 выявили у больших кошек в зоопарке.

Инфицированы три самки – Зала, Нима и Ран-Ран, а также самец Киумбе. Тесты им всем сделали после того, как смотрители заметили у них симптомы коронавируса.

Ранее COVID-19 выявили у двух сотрудников зоологического парка. Теперь ветеринарная служба пытается выяснить, как львы заразились.

Она также связалась с коллегами из Зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где в апреле COVID-19 выявили у четырёх тигров и трёх львов. Они стали первыми большими кошками, живущими в зоопарке, которые заразились коронавирусом. К настоящему времени все уже поправились.

В своём заявлении Зоопарк Барселоны написал: «Мы сотрудничаем с международными экспертами, включая ветеринарную службу Зоопарка Бронкса, который единственным задокументировал случаи заражения вирусом Sars-CoV-2 больших кошек».

Также зоопарк отметил, что у львов проявляются очень слабые симптомы, и что им дают противовоспалительные препараты и внимательно за ними следят.

Льву четыре года, львицам – по 16. С другими животными зоопарка они не контактировали. При этом заведение в настоящее время открыто для посетителей.

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