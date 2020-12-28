Утки, петух и собака: в Помпеях нашли древний уличный ресторан с фресками

Археологи сделали уникальную находку в древнем городе Помпеи, который был похоронен под пеплом Везувия в 79..

[Массимо Осанна, директор археологического парка]:

«Это удивительная находка! Мы находимся в термополии Реджио V, где два года назад начались раскопки. Тогда мы обнаружили только одну сторону прилавка – кстати, очень красивого прилавка – с нимфой верхом на лошади. Может быть, эта фреска составляла композицию с фонтаном неподалёку, потому что этот термополий располагался перед небольшой площадью – одной из самых красивых площадей Помпеев».

Археологи сделали уникальную находку в древнем городе Помпеи, который был похоронен под пеплом Везувия в 79 году нашей эры. Они нашли уличную лавку с едой, украшенную фресками. Называлась она термополий. В ней прохожим предлагали горячие еду и напитки.

На рисунках изображено то, из чего в лавке готовили еду.

[Массимо Осанна, директор археологического парка]:

«С этой стороны изображены утки, которых подготовили к забою и приготовлению из них пищи, петух, а также собака на поводке и надпись на латыни «осторожно, собака»».

Также в некоторых глубоких ёмкостях археологи обнаружили остатки еды возрастом около 2000 лет.

[Массимо Осанна, директор археологического парка]:

«Теперь мы можем начать анализ материала внутри ёмкостей, чтобы узнать их содержимое, какие продукты продавали и что покупали прохожие в Помпеях: напитки, еда. Это уникальное свидетельство средиземноморской диеты, о которой мы скоро узнаем».

Среди других находок – украшенная бронзовая чаша для питья, известная как патера, керамические кувшины, используемые для приготовления тушёных блюд и супов, винные фляги и амфора.

Кроме того на территории термополия обнаружили останки одной из жертв Везувия. Однако скелет неполный, поскольку ранее это место уже было разграблено.

Помпеи, которые находятся в 23 километрах от Неаполя, были домом примерно для 13 тысяч жителей. Однако город был в буквальном смысле слова похоронен под пеплом и пирокластическими потоками из Везувия. Мощность извержения была сравнима со взрывом многих атомных бомб.

Впервые руины населённого пункта нашли только в XVI веке. Раскопки начались в 1750 году. Сегодня примерно две трети древнего города уже откопали.

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