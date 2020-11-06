В Йорке продолжают реставрировать знаменитый готический храм

Знаменитый Йоркский собор в Англии вновь закрылся для публики из-за повторного карантина. Но реставрационные работы в..

Знаменитый Йоркский собор в Англии вновь закрылся для публики из-за повторного карантина. Но реставрационные работы в готическим храме продолжаются. Они начались четыре года назад и продлятся ещё семь лет. На ремонт уйдёт одиннадцать миллионов фунтов стерлингов.

Фундамент Йоркского собора заложили в 1220 году, а закончилось строительство через 250 лет. Однако история христианской веры в Йорке началась намного раньше. Согласно письменным свидетельствам, христианская община существовала здесь уже в IV столетии.

Сейчас реставраторы ремонтируют южный придел, построенный во второй половине XIV века. Его возводили 60 лет. Теперь наружная отделка крошится и отваливается. Готический храм сделан из известняка.

[Алекс Маккаллион, реставратор]:

«Этот камень, возможно, и выглядел крепким, но происходит химическая реакция. И вскоре появляются пещеристые полости, которые быстро растут и расширяются. Мы хотим убрать весь этот камень снаружи здания и заменить его доломитовым известняком».

Другие специалисты реставрируют средневековые витражи. Раньше треснувшие стёкла скрепляли свинцовыми полосками. Это портило изображение.

[Сара Браун, реставратор]:

«Мы убрали свинцовые полоски и используем современные эпоксидные смолы, чтобы соединить все части. Вот здесь, вокруг глаза, были утрачены некоторые детали. Сзади мы подложили пластину, чтобы укрепить стекло. Потом мы наложили краску туда, где её не было, но рисовали не на средневековом стекле, а на пластине».

Реставраторы добрались и до органа. Этот инструмент был создан в 1832 году. Он заменил старый орган, который сгорел во время пожара.

[Роберт Шарп, музыкальный директор при Йоркском соборе]:

«Органы, особенно в соборах, ежедневно играют по несколько часов. То есть они сильно изнашиваются. Поэтому каждые 30 лет их нужно чистить и делать мелкий ремонт. А раз в столетие проводится более крупная работа. В последний раз она проходила в Йорке в 1903 году».

Капитальный ремонт органа начался два года назад. Более пяти тысяч труб сняли и отправили на реставрацию в Дарем. Их уже вернули, и теперь специалисты устанавливают трубы в орган. Потом инструмент будут настраивать. Он вновь зазвучит на Пасху в следующем году. Ремонт органа обойдётся в два миллиона фунтов стерлингов.

Йоркский собор – один из крупнейших готических храмов в северной Европе.

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