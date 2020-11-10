Цветочный фестиваль в Колумбии: легендарное шествие прошло несмотря на пандемию

Это сийтерос – главный участник легендарного цветочного фестиваля в Колумбии. В переводе с испанского – носильщик...

Это сийтерос – главный участник легендарного цветочного фестиваля в Колумбии. В переводе с испанского – носильщик. Более 300 лет страна была колонией Испании, рабство отменили лишь в 1851 году. Теперь местные жители подчёркивают: за их спиной – только композиции из цветов, и никак не тяжёлые грузы.

Такой фестиваль под Медельином проводят более 60 лет. Ежегодно он собирает десятки тысяч туристов. Перелёты, организованные в эти дни, называли «цветочными рейсами».

Несмотря на пандемию, действо состоялось и в этот раз. Но в более скромном виде.

[Франциско Кинтеро, победитель фестиваля]:

«Я хотел сказать жителям Колумбии: не теряйте надежду и веру, всё плохое пройдёт. Мы не должны потерять главное, что всегда определяло нашу нацию – умение быть счастливым. Взбодрись, Колумбия, не время быть несчастными».

Горная местность вокруг Медельина славится своими цветами – местные жители поколениями занимаются их выращиванием. Эти места также называют «Городом вечной весны» и «Столицей орхидей».

Участники готовятся к фестивалю целый год. На изготовление каждой композиции уходит до 70 видов цветов. Самые популярные – розы, лилии, орхидеи, хризантемы и гладиолусы.

[Кармен Сесилия Лондоро, участница фестиваля]:

«Это работа, которая делается с большой любовью. Даже в пору пандемии мы можем поддерживать друг друга, радоваться участию в параде. Всё поменялось, но появилось и много хорошего. Мы вновь обрели крепкую связь с семьёй и представляем здесь мечты, родившиеся в наших семьях, у наших детей, супругов и родителей».

Колумбия занимает второе после Нидерландов место в мировой цветочной индустрии.

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