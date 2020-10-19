В Пакистане от контрабандистов спасли более 70 соколов
Таможенная служба Пакистана спасла от контрабандистов десятки краснокнижных соколов. Их конфисковали в ходе двух спецопераций в..
Дата загрузки: 2020-10-19
[Мохаммад Сакиф, сотрудник таможни]:
«Всего мы конфисковали 74 птицы. Все вместе, они стоят примерно один миллион 200 тысяч долларов».
Птиц контрабандой завезли из Афганистана. Нарушители планировали продавать соколов в арабских странах. Все конфискованные пернатые принадлежат к исчезающим видам. Торговля ими запрещена международной конвенцией СИТЕС.
Приручённых соколов с древних времён используют для охоты. В наше время она по-прежнему популярная. Во многих странах проводят турниры соколиной охоты. Ловчие птицы стоят очень дорого.
После завершения всех юридических формальностей спасённых соколов выпустят в дикую природу.
Короткая ссылка на эту страницу: